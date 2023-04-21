علي ربيع يتفوق على محمد رمضان في إيرادات اليوم الأول بالسينمات

تفوق فيلم «بعد الشر» للمخرج أحمد عبدالوهاب، الذي يجمع في بطولته على ربيع، ميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، على فيلم «هارلي» من بطولة الفنان محمد رمضان بدور العرض .

إيرادات فيلم هارلي و بعد الشر

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «بعد الشر» حقق أمس 148 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الثانية بعد فيلم «ابن الحج أحمد» بطولة الفنان شيكو، وليأتي في المرتبة الثالثة الفنان محمد رمضان بفيلمه «هارلي» مع الفنانة مي عمر، ويحقق 100 ألف جنيه فقط أمس في أول يوم لعرض الفيلم بالسينمات.

قصة فيلم هارلي

تتمحور قصة الفيلم حول هارلي مهندس الميكانيكا القادم من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ليقوده ذكائه وبراعته في العمل وسرعته في الاستجابة للكثير من الأمور إلى أن يصبح أهم عنصر بين إحدى العصابات، ليكون الأقرب لدى زعيم العصابة.