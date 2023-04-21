5 أماكن لخروجات العيد في محافظة كفر الشيخ 2023.. بينها الممشى السياحي

مع قدوم عيد الفطر المبارك، تبحث الكثير من الأسر والعائلات عن أماكن للخروج والتنزه، وهو الأمر الذي يبعث لديها السعادة والمرح، وذلك من خلال توافر 5 أماكن لخروجات العيد في محافظة كفر الشيخ 2023، إذ تتوافر مقومات رائعة بتلك الأماكن من مياه البحر الساحرة، وممشى رائع على ضفاف بحيرة البرلس، وأخرى أعلى الكثبان والتلال الرملية في بلطيم.

5 أماكن لخروجات العيد في محافظة كفر الشيخ 2023

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، 5 أماكن لخروجات العيد في محافظة كفر الشيخ 2023 بالمجان، كما أنّ تلك الأماكن لها طابعًا خاصًا من الروعة والجمال.

- كورنيش بحيرة البرلس، في مدينة بلطيم.

- كورنيش مدينة دسوق، بمدينة دسوق، والمطل على فرع النيل برشيد.

- الممشى السياحي بمصيف بلطيم، بمدينة بلطيم.

- التقاط الصور من أعلى التلال الرملية والممتدة ببرج البرلس وبلطيم، التي تقع مباشرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

- دخول جميع شواطئ مصيف بلطيم البالغ عددها 7 بالمجان.

شواطئ مصيف بلطيم تستقبل المصطافين

ومن جهته، أكد محمود الخطيب، مدير العلاقات العامة بمصيف بلطيم، لـ«الوطن»، أنّ شواطئ مصيف بلطيم تستقبل الزائرين بالمجان، مشيرًا إلى تجهيز الشواطئ، وذلك من خلال توفير المنقذين، ووضع خطة للعمل على نظافة الشواطئ، وتوفير كافة مقومات الحياة للزائرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك.