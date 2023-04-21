موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب.. «الشؤون الإسلامية» توضح

ذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، مساء اليوم الخميس، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب بعدما جرى مراقبة هلال شهر شوال، عقب صلاة المغرب أمس.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب

ويحل موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب غدًا السبت 22 أبريل 2023، بعد أن أكمل شهر رمضان الفضيل 30 يومًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها اتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية في المملكة المغربية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المشاركة في مراقبة الهلال، بِشأن تحديد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المغرب.

رمضان يكمل 30 يوما في المغرب

وأكدت المصادر الرسمية للوزارة، أنه جرى التأكد من عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبالتالي يستوفي شهر رمضان اليوم الثلاثين، وسيكون عيد الفطر المبارك في المغرب يوم السبت 22 أبريل الجاري.

وستكون صلاة العيد في المغرب عند الساعة 4:47 صباحًا، ويستعد المغرب لاستقباله والاحتفال بتناول الكعك والبسكويت ومختلف الحلويات، والاحتفالات المختلفة.