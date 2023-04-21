تعرف على أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في الدول العربية «صور»

مكانة خاصة يحتلها الاحتفال بعيد الفطر المبارك عند المواطنين في الدول العربية، فكافة الدول العربية تتشارك فرحة وبهجة عيد الفطر المبارك، وينتظره الصغار والكبار كل عام، لكن تختلف عادات وتقاليد المسلمين في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في الدول العربية.

أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في مصر

يؤدي المسلمون في مصر صلاة عيد الفطر فى الساحات الكبيرة والمساجد العريقة بالقاهرة ومختلف المحافظات، وتعلو التكبيرات والتواشيح الدينية بالمساجد، إذ يصطحب الكبار الأطفال في أثناء الصلاة، ويرتدي الأطفال الملابس الجديدة، وعقب الصلاة يتبادلون التهاني بقدوم العيد المبارك، ويذهبون إلى المقابر للترحم على الأموات، وقراءة بعض الآيات القرآنية عليهم.

ومن أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في في مصر، تقديم الهدايا والعيدية للأطفال.

أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في المملكة العربية السعودية

تبدأ مظاهر استقبال عيد الفطر في السعودية في صباح يوم العيد، إذ يتجمع المواطنون لصلاة العيد، ويهنأون بعد أداء الصلاة، بعضهم البعض في المسجد، كما تعمد الكثير من الأسر السعودية إلى استئجار الاستراحات التي تقع في المدينة أو في أطرافها، ويتم اعداد الأطعمة التقليدية المخصصة لهذا اليوم المبارك.

أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في الإمارات العربية المتحدة

تجهز ربات البيوت في دولة الإمارات العربية المتحدة، المنزل وترتيبه لاستقبال العيد وتجهيز احتياجاته، ووضع الحناء على أيدي البنات، وتجهيز الملابس الجديدة للأطفال والأطعمة.

أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في السودان

يتوافد الزائرون في السودان بعد صلاة العيد، التي تؤدّى في الساحات قرب المساجد، إذ يشهدها الجميع، ويتبادلون التهاني، ثم يتوافد رجال الحي في كثير من القرى إلى منزل أحد الكبار؛ حاملين إفطارهم، وبعض أصناف الحلوى من الكعك والخبز ثم يقضون بعض الوقت على ضفاف النيل.

أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في اليمن

تختلف مظاهر الاحتفال بالعيد فى اليمن عن الدول الأخرى، فينشغل أهلها بجمع الحطب ووضعه على هيئة أكوام عالية لحرقها ليلة عيد الفطر المبارك تعبيرا عن فرحتهم بقدوم عيد الفطر، وحزنا على وداعه.

أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في الكويت

يجتمع الرجال والنساء والأطفال في الكويت في البيت الكبير لكي يتلاقى أفراد العائلة ببعضهم البعض ويتبادلوا التهاني بحلول عيد الفطر، ويقضي أفراد العائلة الوقت مع بعضهم البعض ويتناولون القهوة.

أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في المغرب

يبدأ يوم عيد الفطر عند أهل المغرب بأداء صلاة العيد، وذلك بارتداء الزي التقليدي المغربي، وتقوم النساء بنقش الحنة على أيديهن وأرجلهن، حيث يرتبط نقش الحنة عندهن بالمناسبات السعيد.

أشهر عادات وتقاليد عيد الفطر في تونس

يمثل العيد الوقت الأمثل لتجمع العائلات وتبادل التهنئات وتناول أشهى الحلويات، ويبدأ بطريقة غير تقليدية في تونس؛ إذ ينتظر الناس «بو طبيلة» وهو الشخص الذي يجوب الشوارع ويقوم بدق الطبول لإعلان قدوم العيد.