المغرب يعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك.. وهذا موعد الصلاة

ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك في العديد من الدول، وكما أعلنت اليوم العديد من الدول العربية أن اليوم هو عيد الفطر المبارك، فإن المغرب يعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك وهذا موعد صلاة العيد، إذ ينتظره الكثيرة من المغتربين والموجودين داخل المغرب.

المغرب يعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك وهذا موعد صلاة العيد

وسيعلن المغرب غدا أول أيام عيد الفطر المبارك، على أنّ يكون موعد صلاة العيد في الساعة 4:47 صباحًا، ويستعد المغرب لاستقباله والاحتفال بتناول الكعك والبسكويت ومختلف الحلويات.

وقبل أن يعلن المغرب غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك، كشف أمس، أنّ عدد أيام شهر رمضان المبارك بلغ 30 يومًا، وتُعد الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، هي المحددة لموعد عيد الفطر في جميع الدول العربية والإسلامية.

أماكن صلاة عيد الفطر في المغرب

وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المغرب، أماكن مصليات صلاة عيد الفطر لعام 2023، وتشمل الأماكن التالية:

- مسجد عنق الجمل في إقليم احصين.

- مسجد سيدي أحميدة في إقليم احصين.

- المسجد الأعظم في الدار البيضاء.

- ساحة مسجد إبراهيم الخليل بحي اشماعو في الدار البيضاء.

- جامع فلسطين في الدار البيضاء.

- جامع القدس في الدار البيضاء.

- مسجد السلام في الرباط.

- مسجد السودان في الرباط.

- جامع محمد السادس بسلا الجديدة.

- ساحة بابا القرية في مدينة فاس.

- ساحة طريق سيدي بولعجول شارع القاعدة الجوية في مدينة مراكش.

- مصلى حي الأمل في سيدي عبد الله.

- ساحة مسجد الصفاء في مدينة طنجة.

- ساحة مسجد الضحى قرب مقاطعة المحيط في مدينة طنجة.

- جوار مسجد العتيق في مدينة مكناس.

- جوار مسجد زرادل في مدينة مكناس.

- قرب مركز القيادة في مدينة الحسيمة.

- جوار مسجد الأزهر بني عويش في مدينة تطوان.

- دوار أولاد العياشي في مدينة الجديدة.

- مسجد محمد السادس بالصابون في مدينة الصويرة.

إجازات عيد الفطر

ومن المقرر أن يُمنح جميع الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى البنوك وطلاب المدارس والجامعات، إجازة عيد الفطر لعام 2023 في المغرب، وذلك لمدة يومين، وهما السبت والأحد الموافقين لـ22 و 23 أبريل 2023.