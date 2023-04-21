مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30.. هجرس يتقمص دور عمدة المزاريطة

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30، الذي يُعرض يوميًا على قناة أون عقب أذان المغرب، العديد من الموقف الكوميدية، بعدما تبادل هجرس الأدوار مع الفنان محمد سلام في الحلقات الماضية.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30

وبدأت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 30، بتمقمص هجرس الذي يجسد دوره الفنان محمد سلام، دور الكبير أوي عمدة المزاريطة، ويجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، خلال العمل الدرامي الذي يجري تصويره خلال أحداث الحلقة 30، وظهر خلال الحلقة.

ودخل جوني الحقيقي بصحبة الفنان محمد سلام إلى لوكيشن التصوير، ليتفاجئ بتجسيد هجرس جميع تفاصيل بيت الكبير أوي، ويقرران الاعتراف للفنان أحمد مكي الحقيقي بكل شيء منذ البداية كي يساعدها.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 يضم مجموعة كبيرة من فناني الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، وكان يُعرض يوميًا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل والثانية 2:00 مساء، وقد حقق الجزء السابع من المسلسل، نجاحًا كبيرًا ونال إشادات النقاد والجمهور.