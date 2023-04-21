شروط منح الجنسية الروسية للأجانب حسب القانون الجديد.. تعرف عليها

أعلن مجلس الدوما الروسي، إقرار مشروع قانون منح الجنسية الروسية للأجانب بشروط معدلة، بعد دراسته من نواب مجلس الدوما الروسي، إذ ذكرت وسائل الإعلام الروسية، أن القانون يهدف إلى التنفيذ المتسق لمفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا الاتحادية، خلال الفترة الممتدة بين العامين 2019-2025، ومنح المهاجرين إلى روسيا الجنسية الروسية، والانخراط في الروابط الاجتماعية في المجتمع الروسي، ويصبحوا أعضاء فاعلين فيه.

شروط منح الجنسية الروسية للأجانب

ينص القانون الروسي الخاص بمنح الجنسية، على المساواة بين حاملي الجنسية الروسية، بغض النظر عن أسباب اكتسابها، ولا يمكن حرمان أي مواطن من روسيا الاتحادية من الجنسية أو الحق في تغييرها، وأن إقامة أي مواطن خارج دولة روسيا، لا ينهي حقه في امتلاك الجنسية الروسية، كما لا يمكن طرد المواطن الروسي من البلاد أو تسليمه إلى دولة أجنبية.

وينص القانون الروسي الجديد هناك 5 فئات، يمكن لهم الحصول على الجنسية الروسية وفق الشروط الجديدة المعدلة.

5 فئات يحق منح الجنسية الروسية لهم

1- الأشخاص المقيمين في روسيا بشكل دائم من تاريخ إصدار تصريح الإقامة، وحتى يوم تقديم طلب الحصول على الجنسية لمدة خمس سنوات، بشرط أن يتحدث اللغة الروسية، ويلم بالتاريخ الروسي، الأساسيات التشريعية، وألا يشكل تهديداً للقانون والنظام.

2- الأشخاص عديمي الجنسية والمواطنين الأجانب الذين ولدوا أو أقاموا بشكل دائم في أراضي روسيا الاتحادية، والأشخاص الذين لديهم أقارب مقيمين روسيا أو أقاموا في إحدى المناطق التابعة لروسيا الاتحادية، أو كانوا من مواطني الاتحاد السوفييتي.

3- قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية، بحيث يتم توفير آلية يتم فيها تقديم طلب للحصول على الجنسية الروسية من قبل هيئة حكومية اتحادية أو سلطة تنفيذية إقليمية، أصدرت له شهادة محارب قديم أو شهادة استحقاق، وامتيازات إذا تمت الموافقة على هذه المستندات قبل الأول من يناير 1992.

4- المشاركون في برنامج الدولة لإعادة توطين المواطنين وأفراد أسرهم، وكذلك العسكريين الأجانب الذين دخلوا في عقد للخدمة في القوات الروسية أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية لمدة لا تقل عن عام واحد، يحق لهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، دون الالتزام بمتطلبات الإقامة الدائمة.

5- الأشخاص عديمي الجنسية الذين عاشوا في روسيا لمدة عام على الأقل وتم الاعتراف بهم كلاجئين أو حصلوا على اللجوء السياسي في الأراضي الروسية.