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بوتين يمنح الجنسية الروسية للنائب الثاني السابق لرئيس بوروندي

كتب:

أحمد عادل موسى
07:49 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجنسية الروسية للنائب الثاني السابق لرئيس بوروندي، جوزيف بوتوري، وفق مرسوم ملكي تم توقيعه اليوم، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

بوتين يقرر تلبية طلبات التخلي عن الجنسية الروسية لعدد من الأشخاص

وجاء في مرسوم نشر في موقع المعلومات القانونية الرسمية، «وفقا لبند أ» من المادة 89 من الدستور الروسي أقرر منح الجنسية الروسية، وبالإضافة إلى جوزيف بوتوري يوجد في قائمة الأشخاص الذين يمنحون الجنسية الروسية من جواتيمالا روخاس كاستيليو بابلو إيستواردو ومقدم قناة «روري سوشيه».

وفي السياق ذاته، قرر بوتين تلبية طلبات التخلي عن الجنسية الروسية من عدة من أشخاص، منهم دينيس جروديتسكي نجل المدير العام السابق لمجموعة شركات «إيجماش».

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