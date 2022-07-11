بوتين يوقع مرسوما لتسهيل حصول سكان دونباس وأوكرانيا على الجنسية الروسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الاثنين، بتسهيل إجراءات حصول سكان إقليم دونباس وأوكرانيا على الجنسية الروسية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

مقاومة أوكرانية للقوات الروسية في دونيتسك

وقال حاكم إقليمي إن القوات الأوكرانية تقاوم الجهود الروسية للتقدم إلى منطقة دونيتسك الشرقية، حيث حث المسؤولون الأوكرانيون الحلفاء الغربيين على إرسال المزيد من الأسلحة.

في رسالة إلى تلجرام في 9 يوليو، أبلغ سيرهي هايدي، رئيس إدارة منطقة لوغانسك، عن قصف روسي مكثف للبلدات وسط هجمات من عدة اتجاهات، وكتب «هايدي» يقول: «الروس يطلقون النيران على طول خط الجبهة بأكمله.. العدو يحاول التقدم من مستوطنات منطقة لوغانسك إلى القرى الأولى في منطقة دونيتسك».