أماكن عرض فيلم هارلي في السينمات بطولة محمد رمضان

يخوض الفنان محمد رمضان، سباق العيد، حيث يعرض له في السينمات فيلم هارلي، الذي خطف الأضواء فور عرضه في السينما، وحقق 100 ألف جنيه إيرادات في أول أيام عرضه في السينمات، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع، وهو ما يجعله في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية لأفلام عيد الفطر 2023.

وفي السطور التالية، نوضح أماكن عرض فيلم هارلي في السينمات في القاهرة والجيزة، للفنان محمد رمضان.

أماكن عرض فيلم هارلي

وتأتي أماكن عرض فيلم هارلي في السينمات المختلفة في عيد الفطر كما يلي:

مول العرب.

مترو القاهرة.

مول مصر.

رنيسانس داون تاون.

أمريكانا بلازا.

اوديوناركانديانا.

داندي مول.

جالكسي المنيل.

سيتي سكيب أكتوبر.

جالكسي المعادي.

كايرو مول.

بندر المعادي.

سينما الهرم.

السرايا مول الحدائق.

سينما بوينت 90.

سينما نورماندي.

كايروفيستيفال.

سينما روكسي.

سينما مدينتي.

جولف سيتي العبور.

أرابيك.

سينما الزمالك.

سينما ماجدة ومروة حلوان.

سينما الماسة.

سيتي ستارز الرحاب.

جولدن ستارز المستقبل.

مول ألماظة.

سيتي مول شبرا.

سينما ليدو شارع عماد الدين.

سينما الزيتون.

سينما راماج دار الوقود.

قصة فيلم هارلي

تدور قصة فيلم هارلي، حول مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاءه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات.