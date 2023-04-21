أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 30.. محمد رمضان يضرب عائلة فتح الله

عُرضت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، منذ قليل، وشهدت عددا من الأحداث الشيقة والمثيرة.

أحداث الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل جعفر العمدة

ويذهب جعفر العمدة، الذي يلعب دوره الفنان محمد رمضان، رفقة ابنه سيف، الذي يلعب شخصيتهالفنان أحمد داش إلى السيدة زينيب، ويقوم بمعرفة أهالى المنطقة عليه، وسط حالة من الذهول لعائلة فتح الله.

وتنتقل الأحداث في منزل عائلة فتح الله، حيث يقوم الأب حمادة فتح الله بتحذير أبنائه من جعفر العمدة، ويطلب منه الابتعاد عنه، ولكن ابنه «شوقي» يقابل حديثه بالرفض ويقوم بالعناد معه، ويقرر مواجهة محمد رمضان، ويجلب عددا كبيرا من الرجال لضرب جعفر العمدة، ولكن يتفاجئون بأن جعفر اتفق معهم، ليُتركوا وسط أهالي المنطقة.

ويقرر جعفر العمدة التشاجر مع عائلة فتح الله، لجلب حق شقيقه «سيد»، ويطلب من ابنه «سيف» عدم التداخل في المشاجرة، ويقوم جعفر بضرب ابني فتح الله، وسط بكاء والدهما حمادة، لإهانة أبنائه.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، وعصام السقا، والعمل من إخراج محمد سامي.