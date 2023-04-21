أهالي قرية ميت حمل بالشرقية يُكرمون أطفال اجتازوا صيام شهر رمضان

في لافتة إنسانية كريمة، لجأ كِبار أهل قرية ميت حمل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية إلى تكريم الأطفال الذين صاموا شهر رمضان المبارك 2023، تشجعيا لهم وتحفيزا للاستمرار على دوام العبادات كالصيام، الصلاة وحفظ وتلاوة القرآن الكريم وكافة العبادات التي يتطلبها الدين الإسلامي الحنيف، كما قاموا بتوزيع شهادات تكريم لهؤلاء الأطفال، والثناء على أسرهم والأمهات والآباء الذين كانوا دعما لأطفالهم، لأداء فريضة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

ويقول أحمد فؤاد السيسي، من أبناء قرية ميت حمل بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أهل القرية قرروا بتعاون مشترك بينهم بدءا من عمدة القرية ورموز العمل الخيري بها، تكريم الأطفال من أبناء القرية الذين أدوا فريضة صيام شهر رمضان، وتوزيع جوائز على الأطفال الذين صاموا الشهر وحاولوا واجتهدوا وتعلموا الصبر على العبادات وتوزيع شهادات تقدير.

تكريم الأطفال للاستمرار في العبادات

ويضيف أحمد فؤاد السيسي أحد المشرفين على حفل تكريم الأطفال أنهم انتهوا من صلاة العيد ثم صلاة الجمعة واتخذوا من قاعة المناسبات بالبلدة مكانا لإقامة حفل تكريم الأطفال الصائمين، أولئك الذين صاموا خلال رمضان، مشيرا إلى تكريمهم من قبل كبار القرية بدءا من عمدة القرية الداعم لكل المشروعات الخيرية واللفتات الإنسانية التي يسعى إلى تحقيقها الأهالي لتصبح قريتهم قرية إيجابية نموذجية، معلقا: «بنكرم الأطفال الذين صاموا رمضان في حفل كبير مش هينسوه رفقة أسرهم، ليستمروا في أداء العبادات والفروض».. حسب تعليقه.

تكريم من اجتازوا صيام شهر رمضان

وقد جرى تكريم الأطفال الذين اجتازوا صيام شهر رمضان وحاولوا واجتهدوا لأداء الفريضة رغم صغر سنهم وكانت الأهالي داعما كبيرا وفق ما أعلنه الأطفال في حديثهم أن الأسر كانت تهتم بهم وتراعيهم وتدعمهم للصيام وتعودوا عليه بعدما كان صعبا للغاية.