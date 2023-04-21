مقتل شاب بطلق ناري خلال مشاجرة في أول أيام العيد بالمنيا

قتل شاب خلال مشاجرة مع آخر في أول أيام عيد الفطر المبارك، داخل قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط المتهم الهارب.

وصول جثة شاب إلى المستشفى

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول «م.ص»27 عاما، مقيم بقرية زهرة التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية إلى المستشفى العام جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وفاة الشاب متأثرا بإصابته بطلق ناري بالصدر، وأن المتهم بقتله شخص يدعى «م.ج» 40 عاما، مقيم بقرية زهره، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبطه.

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة

وأفادت التحريات المبدئية أن مشادة كلامية حدثت ببين المجني عليه والمتهم الهارب، تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها المتهم طلق ناري علي المجني عليه، ونتج عن ذلك وفاته.

تم تحرير المحضر اللازم وأودعت الجثة داخل مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط وإحضار المتهم، واستعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الحادث، وتم تعزيز التواجد الأمني بمكان الحادث تحسبا لأي تداعيات.