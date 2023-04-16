إصابة 7 عمال إثر انقلاب سيارة نصف نقل في المنيا

أصيب 7 عمال محاجر، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق المنيا الجديدة المؤدي للصحراوي الشرقي في اتجاه قرية الشرفا بشرق النيل بمركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا الجديدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 4265 ن ر ج، نصف نقل، بطريق المنيا الجديدة في إتجاه قرية الشرفا بشرق النيل، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

إصابة 7 عمال محاجر

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية، تبين إصابة 7 عمال محاجر كانوا في طريق عودتهم لمنازلهم وهم: حمادة شعبان 30 عاما، طارق عبد الحكيم 28 عاما، مصطفي علي 27 عاما، شعبان جبر 20 عاما، عماد طه 22 عاما، يقيمون في قرية الشرفا، ومحمد ناجي 27 عاما، محمد عبده 24 عاما، يقيمان بقرية الدوادية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.