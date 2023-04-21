إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل محملة بالبنجر على «صحراوي المنيا»

أصيب شخصان في انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بمحصول البنجر على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية تونا الجبل بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

انقلاب سيارة محملة بالبنجر

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «4869 ي ب ر نقل»، بمقطورة رقم «8652 ي ر د»، محملة بمحصول البنجر على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية تونا الجبل في غرب مركز ملوي، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة حسين علي إبراهيم، 24 عاما، ومحمود بدر، 30 عاما، موظفان بشركة السكر ويقيمان بمركز ملوي وتم نقلهما إلى المستشفي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وتم الدفع بلودر تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لرفع السيارة وإزالة آثار الحادث بالطريق الصحراوي الغربي.

تصادم ملاكي ودراجة نارية

على جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم ببين سيارة ملاكي ودراجة نارية، أمام مسجد الشهداء بمدينة أبوقرقاص في جنوب المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ، ما أسفر عن إصابة محمود محمد، 22 عاما، أحمد حسين 24 عاما، يقيمان بمركز أبوقرقاص، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات بالجسم واشتباه كسور، وتم التحفظ على السيارة والدراجة النارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.