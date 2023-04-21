يحيى وكنوز 2 الحلقة الأخيرة.. يحيى يقابل عم حسني سارق الأزمنة

انتهت الحلقة الـ 29 من مسلسل يحيى وكنوز 2، بمحاولة يحيى مقابلة الملك مرنبتاح كي يعرف مكان باقي البردية، بعدما أخبره أحد الأشخاص من القدماء المصريين، أنّ مقابلة الملك سيترتب عليها أذى له، لأن الملك مرنبتاح لن يصدق قوله فيما جاء إليه لتغيير المستقبل، لتبدأ الحلقة الـ30 من المسلسل الكرتوني، بمقابلة يحيى وسينو لعم حسني سارق الأزمنة من ملوك كيميت في إحدى المزارع.

واندهش الثنائي من وجود عم حسني حتى الآن دون أن يتوفى، وطلب منهما أن يأتيا معه من أجل شرب الشاي والحديث سويًا، وقال له يحيى: «يا عم حسني أنا بحذرك لو دي خدعة جديدة منك علشان تسرق من الزمن ده أي شيء يخص ملوك كيميت أنا مستحيل أساعدك، ودلوقتي أقدر أمنعك أكتر من الأول»، ليرد عليه بقوله: «أسرق إيه الله يسامحك، أنت لسه زعلان مني علشان موضوع كنوز الملك توت، دي حكاية قديمة، وأنا دلوقتي راجل شريف شغال في المعبد وبكسب لقمتي من عرق جبيني».

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.