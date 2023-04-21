يحيى وكنوز 2 الحلقة 29.. إنقاذ يحيى في اللحظات الأخيرة

بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل يحيى وكنوز 2، بمحاولة يحيى مقابلة الملك مرنبتاح كي يعرف مكان باقي البردية، إذ أخبره أحد الأشخاص من قدماء المصريين، أنّ مقابلة الملك سيترتب عليها أذى له، لأن الملك مرنبتاح لن يصدق قوله فيما جاء إليه لتغيير المستقبل، وانتهيا على أن يذهب يحيى وحيدًا لمقابلة الملك حتى يطمئن له.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 29

وبعدما التقى يحيى، الملك مرنبتاح، أخبره بأنه يسعى للحصول على بردية الحياة والموجودة في مكان مدفنه في مقابر النبلاء بالأقصر، وأخبره الملك أنه لم يقم بكتابة أي بردية، كما أنه شك في أن يكون أحد أعوان الملك السابق له وقد جاء لإنهاء فترة حكمة انتقامًا منه، وحينها نشبت مشادة بين الملك مرنبتاح وأحد الأشخاص الذي تحول وجهه إلى أسد، وبدآ في معركة حسمها الملك بالفوز، وفي النهاية أنقذ حورس، يحيى وأرسل له الصقر واخترق به الزمن.

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.