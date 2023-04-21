مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 29.. الكاهن يختطف يحيى ويتهمه بالخيانة

شهدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل يحيي وكنوز الجزء الثاني، خطف يحيي من قبل الكاهن، واتهمه الكاهن بأنه خائن، إذ يعتقد أنه أحد رجال الملك مرنبتاح.

مسلسل يحيي وكنوز 2 الحلقة 29

وأخبر يحيي الكاهن، بأنه يبحث عن الجزء الناقص من البردية حتى يعرف المكتوب فيها، ونفى أن يكون احد الأجانب الذين يرغبون في احتلال كيميت.

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد فى تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالى، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالى، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضى وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرضت المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.