يحيى وكنوز 2 الحلقة 29.. يحيى يلتقي الملك مرنبتاح لأول مرة

بدأت الحلقة الـ29 من مسلسل يحيى وكنوز 2، بنجاح يحيى في مساعدة إيزيس في إعادة جثمان أوزوريس مرة أخرى، إذ قال سينو لأحد الأشخاص في المسلسل: «بعد ما يحيى ساعد إيزيس يرجع تابوت أوزوريس، للأسف ست عرف وقرر يقضي على أوزوريس تمامًا، ويحيى بخير وقرر يساعد إيزيس لثاني مرة بعد ما ست الشرير قرر يقسم أوزوريس لـ42 قطعة».

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 29

وتتابعت أحداث المسلسل، إذ أكد الكاهن ليحيى أنه نجح في أن يعيش تاريخًا ساعد في تغيير مستقبل قدماء المصريين للأفضل، ورد عليه يحيى وقال: «ولسه يا سيادة الكاهن، المستقبل شايل لينا حاجات كتير، وأنا اتعلمت أن الخير مهما طال الزمن، هو اللي هيفضل وينتصر على الشر».

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا فى الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.