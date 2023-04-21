يحيى وكنوز 2 الحلقة الأخيرة.. عم حسني يحكي ليحيى عن سرقته للمقابر الملكية

بدأت الحلقة الـ30 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، بلقاء جمع ما بين يحيى وسينو وعم حسني سارق الأزمنة من ملوك كيميت في إحدى المزارع، وجلسوا سويًا حتى حكى لهما الأخير عن سبب توبته عن سرقة المقابر الملكية، التي كانت آخرها سرقته لمقبرة الملك توت عنخ أمون.

وتوالت أحداث المسلسل، وفيها حكى لهما أنه في أثناء سرقته لإحدى المقابر فقد وعيه، وساعدة حارس المقبرة التي كان يريد سرقتها، وأكمل حديثه قائلًا: «كان راجل طيب، ولما عرف حكايتي وقولتله إني اتعلمت لما شوفت الموت بعنيا، عرفت أن ولا كنوز الدنيا ممكن تنفعني، والراجل صدقني حقيقي، وحاولت أرجع بمساعدة الكهنة لكن كل المحاولات فشلت، ومش قدامي حل غير أني أقابلك تاني يا يحيى علشان ترجعني».

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.