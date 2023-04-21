مصرع سائق دهسا أثناء إصلاح سيارته على جانب الطريق بالقاهرة الجديدة

لقي سائق مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة مسرعة أثناء توقفه لإصلاح سيارته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة.

التصريح بدفن الجثة

وصرحت النيابة بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعه تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

حادث سير

وتلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب جثة هامدة، ادعاء حادث سير، وبالانتقال تبين العثور على جثة سائق يدعى مصطفى بكر حسين، 27 سنة، وبالفحص تبين إصابته بكسور في الضلع الأيسر ونزيف بالمخ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة