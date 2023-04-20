مصرع تاجر وإصابة سائق إثر تصادم سيارة ربع نقل بمقطورة بصحراوي المنيا

لقي تاجر مصرعه، وأصيب سائق، نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى نقل بمقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوى في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم بالصحراوي الشرقي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصام بين السيارتين أرقام 4725 ي ع س، ربع نقل، 2928 ه س ج، نقل بمقطورة رقم 5294 ه د ا، بطريق الجيش الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب اصطدام السيارة الربع نقل بالمقطورة من الخلف، نتيجة القيادة بسرعة.

مصرع تاجر وإصابة سائق

أسفر الحادث عن مصرع رجب علي محمد 45 عاما، تاجر، مقيم بمحافظة أسيوط، وإصابة أبو الحسن محمد حسن 37 عاما، سائق، مقيم بمحافظة أسيوط، وأصيب بغيبوبة تامة وتم نقله إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي المركزي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.