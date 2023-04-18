مصرع سائق وإصابة 11 في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

شهدت محافظة المنيا، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بسبب السرعة، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 11 آخرين.

حادث تصادم بالصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، أرقام «9753 ي ط ا»، «7265 ص ع ل»، حيث اصطدمت السيارة الأولى بالثانية من الخلف، بسبب السرعة، بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل البستان بمركز سمالوط، ما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 11، معظمهم عمال من محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي، وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين مصرع أحمد فخري 45 عاما، سائق مقيم في محافظة قنا.

كما أسفر الحادث، عن إصابة 11 أخرين بينهم 3 أطفال وهم: ندا عبد الحفيظ 3 سنوات، شقيقيها محمد 4 سنوات، ملك عام واحد، يقيمون في محافظة أسيوط.

كما أصيب 7 عمال هم: ياسين مرزوق 23 عاما، عبد الحفيظ جمال 35 عاما، عماد عادل 36 عاما، مروان أحمد 24 عاما، أحمد محمد 20 عاما، كمال عبد الحفيظ 40 عاما، وأدهم مسعود 25 عاما، سائق، وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط، وإبراهيم ممدوح 27 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.