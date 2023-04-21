يحيى وكنوز 2 الحلقة 30.. يحيى يعود للزمن الحديث ويحكى نجاحه لأصدقائه

بدأت الحلقة الـ30 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، بلقاء جمع ما بين يحيى وسينو وعم حسني سارق الأزمنة من ملوك كيميت، وطلب من يحيى مساعدته في العودة مرة أخرى إلى الزمن الحديث، وخلال حديثهم، اعترف عم حسني أنه نجح في تقليد يحيى وسرد القصص عن العصور المقبلة عن الفترة التي يحيا فيها: «قالوا الراجل ده فيلسوف وعراف وشغلوني في المعبد».

ومع توالي أحداث المسلسل، تقابل عم حسني مرة أخرى مع الدكتور عجيب، الذي صُدم لحظة رؤيته إياه ليقول له: «أنت مش معقول حسني، حسني ملهوش وجود، أنت عايز تفهمني أنك كل ده كنت عايش في الزمن القديم»، وانتهى المسلسل بعودة يحيى وعم حسني إلى العصر الحديث، وحكى يحيى عما قابله أمام زملائه الذين انبهروا به وبما قدمه خلال الـ29 حلقة السابقين.

مواعيد عرض يحيى وكنوز

وتعرض قناة «dmc» مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا فى تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

يحيى وكنوز والأطفال

والمسلسل موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.