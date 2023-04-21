مسلسل سوق الكانتو الحلقة الأخيرة.. رشاد يصاب بحالة نفسية بعد طرده من السوق

بدأت الحلقة الـ 30 والأخيرة من مسلسل سوق الكانتو، بطرد رشاد الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب من السوق، وحينها طلب من زوجته أن تذهب معه خارج السوق، وأجابته بالرفض، وأخبرته بأنها ستمكث مع والدها وهو أحد أقارب طه القماش، ويلعب دوره الفنان أمير كرارة.

وتوالت أحداث المسلسل، وفيها خرج رشاد منصاعًا لأوامر تجار السوق، وذهب لسيدة تدعى أم حسين، ليسألها عن والدته، لتخبره بأنها قد حزمت أمتعتها وذهبت خارج السوق، وأصابت رشاد، حالة نفسية دفعته للنداء على والدته في السوق دون رد منها.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.