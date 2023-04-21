مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29.. أحمد صلاح حسني يقتل فردا من الجيش الإنجليزي

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29 للفنان أحمد كرارة ومي عز الدين أحداثا مشوقة ومثيرة، حيث قتل صالح الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح حسني فردًا من الجيش الإنجليزي.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29

رشاد الذي يجسد شخصيته الفنان فتحي عبدالوهاب عدو صالح وشقيقه طه القماش الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، قرر أن يتعاون مع الإنجليز في الحلقات السابقة مقابل الحصول على بعض الخدمات، وأبلغ عن صالح الذي اختبأ عند راوية بعد تنفيذ عملية القتل.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.