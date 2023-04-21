مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29.. ابن شحاتة القماش يبيع كل أملاكه بعد مقتله

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29، أحداثا مثيرة ومشوقة، بطولة أمير كرارة، إذ عثر طه القماش ويجسد دوره أمير كرارة، على أحمد فتيحة الذي كان زميل جده الحاج حسنين قديمًا في العمل، لكنه يجده مخمورًا، وأخبره بأن التاجر الذي كانا يعملان معه أعطى لجده مالًا كي يساعد به تاجر مديون، لكنه طمع في المال وخان الأمانة، واشترى المحل بنفس الفلوس.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29

ومن الواضح أن الزمن يعيد نفسه مرة أخرى في أحداث المسلسل، فبعد مقتل شحاتة القماش محمود البزاوي، على يد عائلة الصعيد، باع ابنه كل أملاكه له عن طريق سرقة الختم الخاص به وتزوير كل الأملاك باسمه وكتابتها بيع وشراء لصالحه.

وهذا ما قد فعله شحاتة القماش بعد وفاة والده، وهو كتابة كل أملاك العائلة له باسمه بيع وشراء بعدما سرق ختم والده عبد العزيز مخيون، واختلس حق بقية أفراد عائلة القماش في الميراث، ليعيد الزمن نفسه ويفعل ابن شحاتة القماش نفس الشئ والاستحواذ على الميراث كله.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.