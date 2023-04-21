مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29.. طه القماش يحاول لم شمل العائلة

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29، بطولة أمير كرارة، محاولة طه القماش ويجسد دوره أمير كرارة، لم شمل العائلة، ودعوة أفرادها في جلسة عائلية ومنهم عبد الغني وزوجته وصالح ونبوية وعلوان وعائشة، لكن يدور بين نبوية وعبد الغني خلاف ونقاش حاد بسبب الميراث الذي استولى عليه.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29

وزادت الخلافات أيضا بين رشاد ويؤدي دوره فتحي عبد الوهاب وزوجته فاطمة وتلعب دورها مها نصار، وأيضًا تزداد تجارة طه القماش ازدهارًا، وتنقذ راوية وتجسد دورها مي عز الدين، صالح قبل أن يفتشه الجنود الإنجليز، وتأخذ منه المسدس لتخبئه.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.