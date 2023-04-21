مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29.. شجار بين رشاد وزوجته بسبب الدجل

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29، بطولة أمير كرارة، أحداثا مثيرة ومشوقة، حيث ذهبت فاطمة إلى دجال وحكت له مشاكلها في زواجها الجديد التي لم يمر عليه بضعة أشهر وتقول للدجال: «من ساعة ما أتجوزت مشوفتش يوم حلو ودايمًا في مشاكل مع جوزي وبيتي».

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29

وعندما وصلت فاطمة «مها نصار» إلى المنزل ورأت زوجها رشاد "فتحي عبد الوهاب، انفعل عليها بسبب تأخيرها خارج المنزل وعند تفتيشها وجد معها «عظمة كبيرة» وهي التي ستعمل عليها السحر.

وتشاجر رشاد مع زوجته فاطمة بسبب ذهابها للدجالين وقيامها بالأعمال والأسحار، وهددها إذ قامت بالذهاب لهم مرة أخرى سيطلقها ويفضحها بقيامها بهذه الأعمال.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.