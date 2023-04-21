مسلسل ضرب نار الحلقة الأخيرة.. نوسة تقنع الكوماندا بعدم قتل مهرة

بعدما انتهت الحلقة الـ29 من مسلسل ضرب نار للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز، بمحاولة جابر الكوماندا، أحمد العوضي، قتل مهرة، بعد أن فضحت صفاء سرها، وأخبرته بأنه كتب ابنهما باسم شقيقها زيدان، لكنه تراجع عن ذلك، بدأت الحلقة الـ30 والأخيرة من المسلسل، بحديث نوسة، دنيا المصري، مع جابر من أجل إقناعه بعدم قتل مهرة.

وتوالت أحداث المسلسل، بعدما قالت نوسة لجابر: «لو جاي تسألني وبيني وبينك خير، فأنت اللي بدأت بالغلط، هتصلح غلط بغلط يا جابر؟»، ليرد عليها جابر بقوله: «سبب إيه اللي يخليها تعمل كده، ده أنا لو مت ودفنتني بإيديها ماكنش ليها أنها تسمي ابني على اسم راجل تاني».

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون، فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.