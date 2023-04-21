دينا الشربيني عن والدها: «كسرت قلبي ومشيت فجأة»

تذكرت دينا الشربيني والدها الراحل، الذي رحل عن عالمنا قبل نحو أسبوعين، ونشرت له فيديو عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت عليه بكلمات مؤثرة.

دينا الشربيني تنعى والدها

وكتبت دينا: «وحشتني أوي، كسرت قلبي ومشيت فجأة، أول مرة أفهم يعني إيه قلبي واجعنى أنت حبيبى وروحي وقلبى.. أنت أنا.. أنت كل وأحل حاجه في حياتى.. وحشني حضنك، وحشني صوتك وحشتنى ضحكتك، وحشتنى طيبتك وحنيتك، وحشتني مكالمة كل يوم الصبح وفي نص اليوم وقبل ما أنام.. يا رب تكون سامعني، علشان أنا بقولك بصوت عالي بحبك، يا أحن وأطيب أب في الدنيا، ببوسك لحد ما أشوفك».

وتفاعل عدد من الفنانين مع المنشور، فكتبت كندة علوش: «حبيبي الله يرحمه ويصبر قلبك»، وكتب أحمد خالد صالح: «الله يرحمه ويغفرله ويصبرك ويجمعنا بيهم على خير يا رب».

وكتبت مايا دياب: «ربنا يرحمه»، كما علقت مايان السيد وكتبت: «ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. ربنا يصبرك».

الفنانين يشاركونها في التعزية

أما ليلى زاهر فكتبت هي الأخرى: «ربنا يرحمه ويصبرك يا حبيبتي»، وانجي المقدم كتبت: «ربنا يصبر قلبك يا حبيبتي.. وجعتي قلبي بشكل»، وشاركت أيضا هنا شيحة في التعزية، وكتبت: «حبيبتي يا دندونة.. وحبيبك في قلبك دايما، وفي قلب كل حبايبه».

وكتبت مريم الخشت: «يا حياتي ربنا يرحمه ويصبرك.. أكيد سامعك».