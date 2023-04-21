حالة الطقس غدا بالمحافظات ثاني أيام العيد.. رياح وتحذيرات من الشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا ثاني أيام العيد في المحافظات، وتوقعت أن تتعرض البلاد إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المحافظات تمتد إلى القاهرة الكبرى مع تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة التي تؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

حالة الطقس غدا بالمحافظات ثاني أيام العيد

وعن حالة الطقس غدا بالمحافظات التي تتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض القاهرة، الجيزة، القليوبية إلى رياح محملة بالرمال والأتربة سجلت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

حالة الطقس ثاني أيام العيد

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية تشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة وسرعة الرياح 36 كيلو متر في الساعة.

وجاء طقس محافظات السواحل الشمالية الشرقية غائم جزئيا مع نشاط للرياح التى بلغت سرعتها 30 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة وحذرت الأرصاد المواطنين من الشبورة التى تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

حالة الطقس ثاني أيام العيد

وجاءت حالة الطقس ثاني أيام العيد في محافظات جنوب الصعيد، مشمس مع انعدام فرص تكون الشبورة، إذ يسود طقس مشمس نهاراً وسجلت العظمى 37 درجة مئوية وبلغت الصغرى 22 درجة، وفي شمال الصعيد سجلت العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة وبلغت سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة.

وعن حركة الأمواج غدا السبت ثاني أيام العيد تكون معتدلة في البحر المتوسط وبلغ ارتفاعها 1.75 متر ويكون اتجاهها شمالية غربية، وعن البحر الأحمر يكون ارتفاعها 1.5 متر وتكون شمالية شرقية.