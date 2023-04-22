تطورات جديدة في ضبط متهم بحيازته مواد مخدرة بالمرج

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

الاتجار بمخدر الهيروين

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالاشتراك مع قسم شرطة المرج، من القبض على أحد الأشخاص، أثناء تواجده بدائرة القسم، بحيازته كمية من المواد المخدرة الهيروين، ميزان حساس، مبلغ مالي، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

اعترافات المتهم

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

الموقف القانوني

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.