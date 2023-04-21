إعلان نتائج المسابقة الرمضانية لوزارة الشباب.. أعلى فيديوهات مشاهدة

اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النتائج النهائية للمسابقة الرمضانية التي نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، على مدار 26 يوما خلال شهر رمضان المنقضي، وتتضمن المسابقة قيام المتسابقين بنشر فيديوهات على الصفحة الرسمية للاتحاد العام لمراكز شباب مصر على «فيسبوك، طوال الشهر الفضيل.

فوز 30 فيديو الأعلى مشاهدة

اشترطت مسابقة الشباب والرياضة، أن يكون الفيديو الفائز هو الأعلى مشاهدة بالترتيب من بين جميع المتسابقين، وجاءت النتيجة على النحو التالي:

1- مروان ياسر مصطفي.. الدقهلية 16228 مشاهدة

2- معاذ محمد عبدالله عبدالرازق.. الغربية 15474 مشاهدة

3- محمد أيمن عبدالله.. كفرالشيخ 10780 مشاهدة

4- محمد وسام عطا.. سوهاج 10645 مشاهدة

5- يمنى حمدي محمد جلال أحمد.. البحيرة 10175 مشاهدة

6- محمد أحمد السيد علي الشنيطي.. الشرقية 9817 مشاهدة

7- أروى محمود عبدالنبي.. المنوفية 9680 مشاهدة

8- همام صادق عثمان أحمد عوض الله.. كفرالشيخ 9582 مشاهدة

9- محمد سامي عبدالحق.. القليوبية 9532 مشاهدة

10- روان أحمد سليم.. الوادي الجديد 9446 مشاهدة

11- آلاء عبدالرازق شاهين.. كفر الشيخ 9325 مشاهدة

12-محمود محمد إبراهيم.. القليوبية 9042 مشاهدة

13- كنزي شادي محمد المتولي.. دمياط 8624 مشاهدة

14- محمد علي محمد محمد.. الشرقية 8312 مشاهدة

15- أسامة محمد المعداوي.. كفر الشيخ 7910 مشاهدات

16- رولا رضا حماية.. كفرالشيخ 7355 مشاهدة

17- مصطفى محمد علاء الدين عبدالله.. قنا 7344 مشاهدة

18- أحمد محمد علاء الدين عبدالله.. قنا 7333 مشاهدة

19- مروة أحمد شاهين.. دمياط 7238 مشاهدة

20- منار جمال عبدالمنعم.. أسيوط 7142 مشاهدة

21- يوسف عرفة أحمد صقر.. كفر الشيخ 7132 مشاهدة

22- إسراء محمد جادالله.. قنا 7082 مشاهدة

23- أشرف محمد علاء.. قنا 7056 مشاهدة

24- مروة أحمد السيد.. الشرقية 7045 مشاهدة

25- كريم فتحي محمود أبو صقر.. المنوفية 6872 مشاهدة

26- علا محسن فتحي.. دمياط 6799 مشاهدة

27- أحمد عبدالله جمعة.. كفر الشيخ 6761 مشاهدة

28- آدم محمد حسن.. القاهرة 6722 مشاهدة

29- محمد جمال عبده علي.. الشرقية 6557 مشاهدة

30- محمد يحيى محمود.. سوهاج 6452 مشاهدة