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مصرع عامل صدمه قطار في أبو النمرس بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
11:34 م | الجمعة 21 أبريل 2023
جثة - أرشيفية

جثة - أرشيفية

لقي عامل مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان غير شرعي، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قطار يصدم شخصا

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم مصطفى رشوان، رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد مصرع عامل، 50 سنة، صدمه القطار القادم من الإسكندرية إلى أسوان حال عبوره من معبر غير شرعي، ولم يحدث توقف بحركة القطارات.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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