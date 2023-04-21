مصرع شخص صدمه قطار في أوسيم بالجيزة

لقي شخص مصرعه بعدما صدمه قطار المناشي في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قطار يصدم شخصا

وتلقى العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم المقدم مصطفى كمال، بتلقيه بلاغا يفيد مصرع شخص مقيم بدائر القسم، بعدما صدمه قطار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين مصرع أحد الأشخاص، بعدما صدمه قطار المناشي بمنطقة أوسيم أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من خلال منفذ بالسكة الحديد غير مصرح بعبوره، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.