مصرع عامل وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة نقل على «صحراوي المنيا»

شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالقرب من كمين الصفا، أمام مركز المنيا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 جميعهم عمال.

انقلاب سيارة أمام كمين الصفا

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «2718 ن ر ج»، ربع نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من كمين الصفا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع شعبان محمد عبد الوارث 25 عاما، مقيم بقرية نزلة حسين في شرق النيل بمركز المنيا.

نقل 11 عمال إلى المستشفى

كما أصيب 11 شخصا، وهم عمرو حسين حنفي، 40 عاما، وعبد الله خالد، 30 عاما، وعماد ناصر، 21 عاما، وحسين محمد، 32 عاما، ورضا فولي، 19 عاما، وعلي عمران، 22 عاما، ومحمود محمد، 20 عاما، ومحمد رجب، 19 عاما، وعبدالرحمن خالد، 20 عاما، ومحمد أحمد، 35 عاما، وعلاء شعبان، 29 عاما، جميعهم عمال يقيمون بقرية نزلة حسين بشرق النيل.

وتم نقل جميع المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.