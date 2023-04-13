مصرع عامل في حادث تصادم بالمنيا الجديدة.. وإصابة طفل عقره كلب بملوي

لقي عامل مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية أمام حي النوادي بمدينة المنيا الجديدة، فيما أصيب طفل عمره 6 سنوات عقره كلب بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي.

حادث تصادم في مدينة المنيا الجديدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل ودراجة بخارية، أمام حي النوادي بمدينة المنيا الجديدة، ما أسفر عن مصرع جمال فهمي 43 عاما، عامل، متأثرا بإصابته بنزيف داخلي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات، وتحفظت إدارة المرور على السيارة والدراجة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة طفل عقره كلب في ملوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بوصول الطفل أحمد محمد 6 سنوات، طالب، مقيم بقرية الروضة إلى المستشفى التخصصي، مصابا بسحجات وجروح بالفخد الأيمن، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين حدوث إصابته بعقر كلب هاجمه أثناء سيره بأحد شوارع القرية، وتم إسعافه وتقديم الرعاية الطبية له حتى تماثله للشفاء.