مصرع طفل غرقا.. وإصابة 5 من أسرة واحدة في حادث سير بكفر الشيخ

لقي طفل مصرعه غرقا، في بحر العتيقي بقرية كفر السودان التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى انتشال جثمان الطفل، ونقله لمستشفى دسوق العام.

ملابسات الحادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز دسوق، يفيد بغرق محمود عمر علي، 10 سنوات، في بحر العتيقي بقرية كفر السودان، التابعة لمركز كفر الشيخ، لانزلاق قدمه أثناء لهوه، وجرى انتشال جثمان الطفل، ونقله لمستشفى دسوق العام، تجت تصرف النيابة.

حادث سير وإصابة 5 من أسرة واحدة

كما أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب توك توك في ترعة بالقرب من كوبري الحيطية بطريق كفر الشيخ الرياض، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى كفر الشيخ، لتلقي الاسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة، ومديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، ومرفق الإسعاف، إشارة بوقوع حادث انقلاب توك توك في ترعة بالقرب من كوبري الحيطية بطريق كفر الشيخ الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ، لتلقي الاسعافات اللازمة، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كل الرعاية الطبية للمصابين.

وتبين من دفاتر المستشفى، إصابة «شروق. ع. ب» 21 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد. ع. ب»، 13 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«شيماء. ع. ب» 24 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و«منال. ع. ب»، 18 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، والدتهم «ثناء. م. م. ص»، 50 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم.