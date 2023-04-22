شهدت سينمات الإسماعيلية، إقبالا في اليوم الأول من إجازة عيد الفطر المبارك أمس الجمعة، بالتزامن مع بدء عروض أفلام عيد الفطر، ويستعرض «الوطن»، أماكن عرض فيلم هارلي في السينما بالإسماعيلية، ومواعيد العروض، وأماكن عروض الأفلام الأخرى طوال أسبوع إجازة عيد الفطر المبارك، التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

أماكن عرض فيلم هارلي في السينما بالإسماعيلية ومواعيد العروض

وأعلنت السينمات، أماكن عرض فيلم هارلي في السينما بالإسماعيلية ومواعيد العروض، التي بدأت أمس الجمعة، بالحفلات الصباحية والحفلات المسائية، والمستمرة طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

وبحسب سينما الحرية في شارع السلطان حسين، فإن موعد عرض فيلم هارلي في السينما بالإسماعيلية ومواعيد العروض، تبدأ من الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى حفلة منتصف الليل، وحتى الساعة الثانية صباحا.

وبحسب سينما دنيا في منطقة السلطان حسين بالإسماعيلية، فإن موعد عرض فيلم هارلي تبدأ بحفلة الحادية عشر صباحا بسعر 40 جنيها، ثم حفلة الواحدة ظهرا بسعر 40 جنيها ثم حفلة الثالثة عصرا بسعر 40 جنيها ثم حفلة الخامسة مساءا بسعر 70 جنيها.

وتبدأ حفل السابعة مساءا بسعر 70 جنيها ثم حفل التاسعة مساءا بسعر 70 جنيها ثم حفل الحادية عشر مساءا بسعر 70 جنيها.

أسعار عروض فيلم هارلي في السينما بالإسماعيلية

وأعلنت السينما في الإسماعيلية، عن اسعار عروض فيلم هارلي في السينما بالإسماعيلية، التي تبدأ بالحفلات الصباحية بسعر 50 جنيها، والحفلات المسائية بـ80 جنيها، ما عدا التاسعة والنصف مساءا بـ90 جنيها.

أماكن وأسعار عروض الأفلام في السينما بالإسماعيلية

وأعلنت السينمات في الإسماعيلية، عروض أفلام عيد الفطر المبارك، التي تضمنت عروض أفلام «بعد الشر» لعلي ربيع وبيومي فؤاد، «هارلي» بطولة محمد رمضان، «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو في أول بطولة مطلقة له.

وتبدأ الحفلات من الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى عرض الساعة الثانية منتصف الليل في سينما الحرية وسينما دنيا في الإسماعيلية.