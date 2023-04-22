طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء مميزة في ثاني أيام عيد الفطر 

يشهد طقس الإسكندرية اليوم السبت، تحسن في درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، تزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ما يجعله يوما مميزا، في ظل توقعات بغياب الأمطار، فيما يستمر نشاط الرياح مع ارتفاع الأمواج، الأمر الذي يجعله مناسبا للتنزه.

طقس الإسكندرية في ثاني أيام عيد الفطر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم ثاني أيام عيد الفطر، مائل للحرارة صباحا، ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساءا، مع نشاط رياح ملحوظ، وتوسط في ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية معتدل من حيث درجات الحرارة، مائل إلى البرودة ليلا، وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 36 كيلو متر في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر، وهي التي تتباين ما بين خفيفة إلى معتدلة، في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر، وهو الأمر الذي يتبعه تحذير من نزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ للجلوس وممارسة الرياضة.