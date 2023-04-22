«الزراعة» تحذر من التعدي على الأراضي خلال إجازة العيد: إزالة فورية

حذر الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، من التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء خلال أيام العيد، موضحًا أنه تم التشديد على الإدارة المركزية لحماية الأراضي باليقظة والمراقبة لأي حالات تعدي، وإزالتها على الفور، وتطبيق القانون على المخالفين.

أجهزة الدولة تواصل أعمالها طوال إجازة عيد الفطر المبارك

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة كافة القطاعات والأجهزة الخدمية التابعة لها، اعمالها طوال إجازة عيد الفطر المبارك، وجرى رفع حالة الطوارئ لرصد التعديات وإزالتها بشكل فوري بالتعاون مع المحليات وأجهزة الشرطة.

وقالت وزارة الزراعة في تقرير لها، إنه تم رصد حالات تعدي على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني وأعمال تشوين مواد البناء على الأراضي الزراعية، وتم إزالتها على الفور، كما تم تلقت غرفة العمليات شكاوى وبلاغات للمواطنين بتعديات على الأراضي، حيث تم التعامل الفوري معها، بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي.

تقديم سبل الدعم الفني للمزارعين بالحقول

وفيما يتعلق بمكافحة الآفات كثفت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات من عمليات المتابعة الميدانية في البساتين والزراعات الصيفية المنزرعة حديثا وتقديم سبل الدعم الفني للمزارعين بالحقول، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم، فضلا عن متابعة الزراعات المختلفة، وعلى رأسها زراعات القمح في نهاية موسم الزراعة، وقدم قطاع الإرشاد الزراعي عبر قناة مصر الزراعية نصائح للمواطنين حول كيفية تقليل الفاقد في الحصاد.

الزراعة تستعد لاستلام تقاوي القمح والفول من المزارعين

وأعلنت الإدارتان المركزيتان لإنتاج التقاوي وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الغربلة في المحافظات والفحص وإنتاج التقاوي على مستوى الجمهورية، الاستعداد لاستلام تقاوى الإكثار لمحاصيل الفول البلدي والقمح والشعير والبرسيم، حيث تم اعلان حالة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات والمحطات على مستوى الجمهورية.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من سلامة غذاء المواطنين.