«التنمية المحلية»: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في أول أيام العيد

تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

إقبال على الحدائق

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى الإقبال الكبير من المواطنين وأسرهم من مختلف الأعمار بالمحافظات على الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف المدن والقرى، وذلك وسط هدوء واستقرار الحالة العامة.

كما أوضح التقرير قيام المحافظين بجولات ميدانية في مناطق مختلفة لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ، وحرصوا على تهنئة المواطنين وأبنائهم، وتوزيع الهدايا وكعك العيد والحلوى والورود، ومشاركة المواطنين فرحتهم، والعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار التقرير إلى رصد عدد من حالات البناء على الأراضي الزراعية، والتي تم إزالتها على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد «آمنة»، ضرورة تواجد كل القيادات بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد، واستمرار فتح غرف العمليات والأزمات، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال أيام العيد، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة، لافتاً إلى تلقي الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال الخط الساخن «15330»، أو رقم «واتس آب» 01150606783، أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» www.facebook.com/ sotakmasmwo، وفاكس على الرقم 33374892.