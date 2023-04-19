حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

شهدت قرى الرياض ورافد الطريق الدولي «كفرالشيخ بلطيم»، ثالث الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورافد الطريق الدولي، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، بمشاركة مجلسي مدينتي كفر الشيخ، والرياض، والجهات المعنية.

جاءت الحملة بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمشرف على مدينة الرياض، واللواء هاني يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، واللواء وائل الأشوح، واللواء عبد الحميد فايد، مساعدي مدير أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث مديرية الأمن، ومحمد الماوي، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وجميع الإدارات المعنية بإدارة الرياض وهيئة العامة للطرق والزراعة ورئيس قطاع طرق طنطا.

الحملة الثالثة لإزالة المباني المخالفة

وجاءت الحملة الثالثة عقب نجاح الحملتين السابقتين في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والحد من التعديات على الأراضي الزراعية، وتواصل الحملات أعمالها لإزالة التعديات، ووجه محافظ كفر الشيخ لإزالة التعديات، مؤكدًا أنه لا تهاون مع من تعدى على الطرق والأراضي الزراعية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء مخالف، وتعديات على أراضي زراعية بقرى مركز الرياض باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة، إضافة لمعدات مديرية الطرق.

وشدد على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف المهم تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

وقال إنّ هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

رصد جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية

كما وجه محافظة كفر الشيخ، بمواصلة رصد جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على وحماية أملاك الدولة، والأراضي الزراعي، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء، على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة«114» و«0473220792».