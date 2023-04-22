«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة 12 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية الآتية من شمال أوروبا، وهذه الكتل معتدلة ومنخفضة بدرجات حرارتها، ويوجد امتداد بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، وبالتالي نشعر بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية خلال النهار، وأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، خصوصًا أنّ درجات حرارتها تكون أقل من القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار مع وجود أشعة الشمس التي تساعد على الشعور بالدفء خلال فترات النهار.

أجواء مائلة للبرودة على أغلب المحافظات

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ مع قدوم فترات الليل وغياب أشعة الشمس، يحدث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ويتجاوز الفارق بين درجات الحرارة نهارًا ومساءً 12 درجة مئوية، نشعر بها ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، وهذه الأجواء تجعلنا نشعر بالأجواء المائلة للبرودة على أغلب محافظات شمال البلاد، وبالفعل يوجد انخفاض بدرجات الحرارة فترات الليل، خصوصًا مع فترة المساء، فضلًا عن وجود نشاط للرياح ما يساعد بشكل كبير على الشعور بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

تَكّون الشبورة المائية

وشرحت«غانم» أن من الظواهر الجوية التي تؤثر على حالة الطقس هذه الأيام، الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، وتكون موجودة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس وتبدأ الرؤية تتحسن بشكل كبير على أغلب الطرق.