كل ما تريد معرفته عن طقس أول يوم العيد.. نصائح وتحذيرات من «الأرصاد»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظواهر جوية، تتطلب من المسافرين والحاصلين على إجازة عيد الفطر المبارك، الذين يستقلون المواصلات أو سياراتهم الخاصة، بتوخي الحذر في القيادة، اليوم الجمعة أول أيام العيد، وفقاً للحسابات الفلكية.

تحذيرات الأرصاد للعائدين من إجازة العيد

ومن المقرر أن يشهد الطقس بداية من ثالث يوم العيد، المقرر فلكياً الأحد القادم، تقلبات جوية متمثلة، في حدوث الظاهرة الجوية الأولى التي تستمر حتى الثلاثاء القادم، وهى وجود الفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على عدد من المحافظات والمناطق، جنوب سلاسل جبال البر الأحمر، وجنوب سيناء على فترات

وتحذر الأرصاد الجوية، وإدارات المرور، قائدي السيارات، في مثل هذه الأجواء من تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، باستخدام المساحات بشكل مستمر، وتهدئة السرعة إلى ما يتناسب، مع شدة وكمية الأمطار، وتجنب تخطى السيارات الأخرى إلى بعد التأكد من ملائمة الظروف الجوية.

نشاط حركة الرياح على مدار 3 أيام

تحذيرات الأرصاد للعائدين من إجازة العيد، تأتي نتيجة لنشاط حركة الرياح، في اكثر من محافظة إذ تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، نشاط لحركة الرياح على فترات، مما يتطلب من العائدين من إجازة العيد، من محافظة إلى أخرى باختيار الملابس المناسبة لطقس المحافظة العائد إليها بعد الإجازة، وفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين عدم تخفيف الملابس، خلال فترة التقلبات الحالية، التي تشهد نشاطا للرياح مع انخفاض فى درجات الحرارة ، ووجود شبورة على الطرق في الساعات الأولى من الصباح.

إلى ذلك، توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء تكون ربيعية معتدلة مع استقرار بحالة الطقس، وتتكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر من اليوم الجمعة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى أنّ مجمل الظواهر الجوية المستمرة معنا خلال فترات الإجازة، ولن تؤثر على أي أنشطة يومية، ولكن من الهام الحذر من درجات الحرارة وانخفاضها فترات الليل، واصطحاب جاكيت كي لا نشعر بالبرودة.

طقس العيد خريفي يسمح بقضاء الإجازة في المدن الساحلية

إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال عيد الفطر المبارك، تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية، وقضاء الإجازة في المدن الساحلية، لافتة إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وجميع المدن الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، خلال أيام العيد، مع اعتدال حركة الأمواج، ووجود نشاط خفيف للرياح، يعمل على الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة، بدءً من اليوم الخميس، وطوال أيام العيد، تسمح بتخفيف الملابس خلال ساعات النهار، ولكن يفضل ارتداء الملابس الخريفية أو اصطحاب جاكيت خلال فترات الليل في حالة الخروج من المنزل خاصة الأطفال، منعا للإصابة بنزلات البرد.

تفاصيل الطقس في أيام العيد

ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، فيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.