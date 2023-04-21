ننزل نصلي العيد بالملابس الصيفي ولا الشتوي؟.. «الأرصاد» تجيب

تبدأ بعد قليل صلاة العيد، بعدما انتهى شهر رمضان أمس الخميس، إذ يأتي عيد الفطر هذا العام 2023 في أجواء فصل الربيع، وتكون حالة الطقس خلال الإجازة معتدلة، وفقا لما جاء في الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويسود طقس مائل للبرودة في فترة الصباح، كما أنه مائل للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء، بالإضافة إلى ذلك، فإنه شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

انخفاض درجات الحرارة خلال أيام العيد

وانخفضت بداية الخميس درجات الحرارة لتصل إلى 27 درجة على القاهرة، وتأثرت البلاد بهبوب رياح شمالية غربية تعمل على تحسين الأجواء في فترة الليل، بالإضافة إلى وجود فرص سقوط الأمطار علي جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما انتشرت الشبوة المائية صباحًا على الطرق التي تؤدي من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ملابس عيد الفطر

وفيما يتعلق بتخفيف الملابس في فترة عيد الفطر، نصحت الهيئة بإمكانية يمكن تخفيف الملابس في فترة النهار، ويفضل أن تُرتدى الملابس الخريفية أو اصطحاب جاكت ليلا منعا لإصابة الأطفال بأمراض الجهاز التنفسي ومنها نزلات البرد.

وأوضحت الهيئة أن الطقس في عيد الفطر تسمح بممارسة كل الأنشطة اليومية والأنشطة البحرية على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، وأوصت بالقيادة بهدوء في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة.