«الأرصاد» تحذر من طقس ثالث أيام العيد.. أمطار رعدية في عدة محافظات

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس ثالث أيام عيد الفطر، موضحة أن طقس الأحد القادم يشهد توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح في عدد من المحافظات، ما يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر عند الخروج من المنزل.

تحذيرات من طقس ثالث يوم عيد الفطر

وكشف بيان هيئة الأرصاد الجوية أن محافظات جنوب البلاد وتشمل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج، بالإضافة لخليج السويس والتي تضم مدن محافظة البحر الأحمر الغردقة ورأس غارب، تشهد فرص لسقوط أمطار خلال طقس ثالث أيام عيد الفطر، وتكون خفيفة الشدة، وبنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، والتي قد تكون رعدية على فترات على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

نشاط حركة الرياح

وتأتي التحذيرات من طقس ثالث أيام عيد الفطر بسبب نشاط حركة الرياح على محافظات السواحل الشمالية والشمالية الغربية وتشمل الإسكندرية ومرسى مطروح وسيوة والسلوم، وكذلك محافظات جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد القادم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد: 38 العظمى والصغرى 21 درجة.