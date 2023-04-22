ألمانيا تخصص 3 ملايين يورو لمشروع تطوير الإمكانات الصناعية في أوكرانيا

وقّعت حكومة ألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) اتفاقية بشأن مساهمة ألمانيا بقيمة 3 ملايين يورو في مشروع تطوير الإمكانات الصناعية والسياسات والتشخيص من أجل التعافي الأخضر في أوكرانيا.

مساعدات ألمانية لأوكرانيا

وقال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى المنظمات الدولية في فيينا يفيني تسيمباليوك -في تصريحات لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم السبت- إن أوكرانيا ممتنة لألمانيا لمساهمتها بمبلغ 3 ملايين يورو لتمويل مشروع اليونيدو، ويجب أن نبدأ إعادة بناء أوكرانيا الآن دون انتظار انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

دعم مالي لإعادة إعمار أوكرانيا

وبحسب تسيمباليوك، أعلنت العديد من الدول بالفعل عن استعدادها لتقديم الدعم المالي لإعادة إعمار وترميم الطاقة والبنية التحتية للنقل والمرافق الصناعية التي تضررت أو دمرت بالكامل نتيجة الهجمات الروسية.

وينص مشروع اليونيدو على إجراء البحوث والتشخيصات في الصناعة وإعداد توصيات للتحسين والتخطيط الممكنين لا سيما في مجالات كفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري والطاقة الخضراء وتحسين معايير الجودة وما إلى ذلك.