موسكو: هدف الناتو هزيمة روسيا في أوكرانيا

وصفت وزارة الخارجية الروسية، تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف، بأنها تصريحات «خطيرة»، وفقا لـCNN.

هزيمة روسيا في أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إن «الناتو حدد لنفسه هدفا، وهو هزيمة روسيا في أوكرانيا، ولتحفيز كييف فإنه يعد بأنه بعد انتهاء الصراع، يمكن قبول أوكرانيا في الحلف».

وأضافت: «مثل هذه التصريحات قصيرة النظر وخطيرة، ويمكن أن يؤدي هذا إلى الانهيار النهائي لنظام الأمن الأوروبي».

الانضمام إلى الناتو

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي زار كييف، الخميس، وقال إن «مستقبل أوكرانيا سيكون في الانضمام إلى الناتو»، كما أكد، خلال اجتماع للحلفاء في «الناتو» في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا أن أوكرانيا ستنضم إلى التحالف العسكري، وقال للصحفيين، إن «جميع أعضاء الحلف وافقوا على أن أوكرانيا يجب أن تكون عضوا»، لكنه لم يذكر تاريخا محددا لموعد حدوث ذلك.

وفي المقابل، جدد الكرملين، التأكيد على أن منع كييف من الانضمام إلى الحلف هو أحد أهداف روسيا الرئيسية.